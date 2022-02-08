فتوح: كيروش "مبيسمعش لحد".. تلقيت عروض احتراف "غير مناسبة".. ومن الطبيعي "أنرفز" حكيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد أبو الفتوح ظهير منتخب مصر ونادي الزمالك، أن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة منع لاعبي الفريق من استخدام الهواتف المحمولة بمجرد الانتهاء من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وأشار أبو الفتوح في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه تلقى عروض للاحتراف في البرتغال وسويسرا، لافتًا إلى أن ما وصله لا يلبي طموحه للرحيل عن نادي الزمالك.

وقال أبو الفتوح: "محمد صلاح طلب من لاعبي منتخب مصر ألا يحبطوا بعد خسارة لقب كأس أمم أفريقيا، وقال لنا أن التأهل لكأس العالم سيكون أفضل بكثير من اللقب الأفريقي، وأنا أثق في كلامه جدًا لأنه أفضل لاعب في العالم".

وأكمل: "أحب شخصية محمد النني جدًا، هو عاقل وهاديء للغاية، ليس لنا شأن بالهجوم عليه وهو لا يتأثر بذلك، لكنه لاعب كبير ويكفي أنه يلعب في أرسنال".

وأضاف: "عندما يتم انتقادنا أو الحديث عنا بشكل سيء فلا نشعر بالضيق، أنا شخصيًا لا أحزن من الحديث عني بهذا الشكل، لأن في النهاية من يتحدث بهذه الطريقة يكون هدفه مصلحتي ومصلحة منتخب مصر".

وأردف: "بصراحة، كيروش لا يستمع لأحد، قراره من نفسه فقط، يستشير من حوله لكن في النهاية القرار له".

وعن مواجهة مصر ضد المغرب، فقال أبو الفتوح: "أشرف حكيمي من أفضل لاعبي العالم، ومن الطبيعي أن أشتت تركيزه وأفقده أعصابه".

وأكمل: "بعد نهاية دور المجموعات، كيروش منعنا من استخدام الهواتف المحمولة خارج غرفنا، سواء في التدريب أو أثناء الوجبات وخلافه، وعندما نعود إلى الغرف فمسموح لنا استخدامها، لكننا لاعبين محترفين ومن الطبيعي أن ننام مبكرًا".

واستطرد: "تلقيت عروضًا من أندية في البرتغال وسويسرا بعد كأس أمم أفريقيا، بالتأكيد أريد الاحتراف لكن هدفي الانتقال إلى نادِ كبير، وحتى الآن لم يصلني هذا العرض".

وأوضح: "بالتأكيد لا أريد الانتقال مباشرةً إلى ليفربول أو ريال مدريد، لكن لو وصلني عرض مثل أياكس سأوافق بالتأكيد، وأعلم أن الزمالك لن يرفض أي عرض سيصل لي إذا كان مفيد ماديًا".

واختتم: "إذا لم يصلني عرض من نادِ كبير فبقائي في الزمالك سيكون أفضل".