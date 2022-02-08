مدرب بالميراس يرد على طلب موسيماني.. ويوضح موقفه من أزمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

رفض أبل فيريرا المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، الرد على طلب نظيره في الأهلي، بيتسو موسيماني بخصوص خوض بطل دوري أبطال أفريقيا دور نصف النهائي مباشرة من بطولة كأس العالم للأندية بدلاً من بطل أمريكا اللاتينية.

وقال فيريرا، في تصريحات صحفية له عقب مباراة الأهلي:"لا أحب الرد على الزملاء أنا هنا لتقديم كل خبراتي لصالح فريقي والتفكير بشكل إيجابي للمهمة التي أتيت من أجلها".

وبسؤاله عما إذا كان مُتعاطفًا مع الأهلي لتعارض مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس أمم أفريقيا، بقوله:"احترم لوائح ونظام البطولة والجدول الذي أُعلن لها وكل منا يتعامل معه بالشكل الذي يخدم مشواره في البطولة واليوم يجب أن أكون متواضعًا كما كان الأهلي متواضعًا عقب الفوز على مونتيري".

وفاز فريق بالميراس البرازيلي ـ مُمثل قارة أمريكا اللاتينية ـ في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بثنائية نظيفة أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور نصف نهائي مونديال الأندية.