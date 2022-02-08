ألغت هدفاً للأهلي أمام بالميراس.. ما هي تقنية التسلل شبه الآلي؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إلغاء هدفا لصالح الفريق الأحمر، بعد استخدام تقنية التسلل شبه الآلي.

وخسر الأهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وشهدت الدقيقة 72 من عمر المباراة المقامة ضمن نصف نهائي البطولة على استاد آل نهيان، تسجيل محمد شريف لهدف تقليص الفارق للأهلي بعد تقدم بالميراس بثنائية، ولكن تقنية حكم الفيديو "فار" ألغت الهدف بداعي وجود محمد شريف في موقف تسلل.

وساعدت تقنية التسلل شبه الآلي، في تأكيد وجود تسلل على مهاجم النادي الأهلي.

ما هي تقنية التسلل شبه الآلي؟

تم تطبيق تقنية التسلل الجديدة شبه الآلية في كأس العرب التي أقيمت من 30 نوفمبر الماضي وحتى 18 ديسمبر.

وتعد هذه التكنولوجيا الناشئة في كرة القدم إحدى العناصر الأساسية للنظام شبه الآلي الخاص بكشف التسلل والذي تم اختباره خلال كأس العرب في الدوحة.

ووصف بييرلويجي كولينا رئيس التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طريقة عمل التقنية الجديدة: "في حالة التسلل سيتم اتخاذ القرار بعد تحليل ليس فقط مركز اللاعبين، إذ سيتم رسم خط وتقييم التدخل في اللعب أو مع الخصم يظل في يد الحكم".

ومن جانبه قال يوهانس هولزمولر مدير إدارة التطوير التكنولوجي بـ"فيفا": "سنضع كاميرا تحت سقف كل ملعب وسيتم إرسال بيانات تتبع الأطراف المستخرجة من الفيديو إلى غرفة حكام تقنية الفيديو ويتم توفير خط التسلل المحسوب".

وأتم: "بعد ذلك سيتم عرض الفرصة على الفور على تقنية الفيديو، ليستطيع مساعد حكم تقنية الفيديو في التحقق من صحة أمر التسلل وتأكيدها على الفور".

وأكد "فيفا" أن بيانات تتبع الأطراف يمكن أن توفر رؤى رائدة وتطبيقات جديدة للمدربين والطاقم الطبي والمشجعين إلى جانب دورها المحوري في تقنية التسلل شبه الآلية.

ويستكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليًا إمكانات تقنية تتبع الأطراف، مما يمكّن في الوقت الفعلي من تكوين تمثيلات بصرية ثلاثية الأبعاد للهيكل العظمي للاعبين.

ويتماشى إطلاق التقنية الجديدة مع هدف تسخير التكنولوجيا لتلبية احتياجات كرة القدم الحديثة على النحو المنصوص عليه في رؤية 2020-2023 ويبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم في الإمكانات الكاملة لمجموعات البيانات الجديدة هذه وكيف يمكنها التأثير بشكل إيجابي على اللعبة.