موسيماني لمصراوي: آسف سنحاول مرة أخرى.. ولست سعيدًا بما فعله أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن العناصر التي تواجدت مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية قدمت دعمًا لفريقه في مواجهة بالميراس البرازيلي، بكأس العالم للأندية.

وردًا على سؤال توجه به الخليج 365 إلى موسيماني خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، فإن حالة الطرد التي تعرض لها أيمن أشرف أثرت بشكل سلبي على فريقه فيما تبقى من المواجهة.

وقال المدرب الجنوب أفريقي: "لا يمكن أن أقول بأن عناصر المنتخب لم تدعم الفريق في المباراة لقد استخدمنا بعض العناصر في المباراة".

وأكمل: "في الشوط الثاني احتجنا لتواجد عناصر هجومية جيدة ومحمد شريف أدى بشكل جيد وأضاف للفريق".

وأردف: "لكن أيمن أشرف تعرض للطرد وهو قائد الفريق وتركنا نلعب بـ١٠ لاعبين ومتأخرين امام بالميراس لقد افتقد للانضباط وأنا لست سعيدا بما فعله".

واختتم: "آسف وسنحاول مجددا العام القادم".