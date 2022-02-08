أفشة: نعتذر للجماهير.. وسنحاول تحقيق برونزية مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، أن لاعبو الفريق الأحمر كانوا يريدون تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن الفريق سيحاول تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أفشة في تصريحات عقب المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية إكسترا": "الحمد لله على النتيجة، وزعلانين بشأن خسارتنا وأننا لم نوفق في إسعاد الجماهير ونعتذر لهم، وكنا نريد تحقيق شيء في كأس العالم للأندية، ونحن جيل جيد ولاعبين رائعين، وان شاء الله نحقق أفريقيا هذه السنة للمرة الثالثة للمشاركة في مونديال الأندية وتحقيق شيء العام المقبل".

واختتم: "النادي الأهلي كبير ويلعب لأخر دقيقة، وطرد أيمن أشرف أثر علينا، وهذا جعلنا نبذل مجهود أكبر ولكننا لم نوفق، وان شاء الله نقدر نحقق المركز الثالث".

وسيخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، يوم السبت المقبل.