مخلوف: الزمالك مستعد لانتخابات النادي 11 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يستعد نادي الزمالك لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة والمقررة يوم 11 فبراير الجاري.

وعلق أحمد مخلوف مدير المركز الإعلامي بنادي الزمالك، أن النادي يواصل التجهيزات الخاصة باستقبال أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح مخلوف في تصريحات لمصراوي، أنه على المؤسسات الإعلامية والصحفية والقنوات التليفزيونية أن تقوم بإرسال كشوف بأسماء الصحفيين والإعلاميين المكلفين من جهة عملهم بتغطية أحداث الجمعية العمومية.

وينتخت أعضاء عمومية الزمالك مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.

وتشهد انتخابات الزمالك منافسة شرسة خاصة على مقعد رئيس النادي والذي يتنافس عليها مرتضى منصور، وأحمد سليمان، وعمر هريدي.