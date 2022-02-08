زياش: لن أعود للمنتخب المغربي مرة أخرى وهذا هو قراري النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المحترف المغربي بصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، عدم عودته لتمثيل منتخب بلاده مرة أخرى.

وكان المدير الفني البوسني لمنتخب المغرب، وحيد خليلوزيتش، قد استبعد زياش من قائمته التي خاض بها النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا.

وقال زياش، في تصريحات لفضائية أبو ظبي الرياضية، على هامش تواجده بالإمارات للمشاركة بكأس العالم للأندية:"لن أعود للمنتخب مرة أخرى وهذا هو قراري النهائي".

وأتم اللاعب المغربي تصريحاته بقوله:"سأركز مع فريقي في الفترة المقبلة وبالطبع أشعر بالحزن".