مدرب بالميراس: الأهلي فريق ذكي.. ولعبنا بـ30% فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر أبل فيريرا المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي عن احترامه للنادي الأهلي بعد التفوق عليه في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي بهدفين نظيفين.

وفي تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية إكسترا" بعد المباراة قال فيريرا :"نحن عائلة، نفوز معا ونخسر معا، تهنئتي للجميع على الأداء الجيد، أحب هذا الأداء المتوازن".

وأضاف فيريرا :"احترمنا خصمنا، لاعبونا استمتعوا بالمباراة وكانت لديهم الرغبة في تحقيق الفوز، طبقوا الخطة بشكل جيد وواضح، لكننا قدمنا فقط 30% من قوتنا".

وينتظر بالميراس الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي في المباراة النهائية، بينما ينتظر الأهلي الخاسر للعب على الميدالية البرونزية.

وتابع مدرب بالميراس :"الأهلي فريق ذكي، فاز كثيرا، كلنه خسر اليوم، احترمنا الخصم جيدا، وسعداء ببلوغ المباراة النهائية وسنلعب من أجل الفوز باللقب".

وأنهى فيريرا :"الجميع يساعد الجميع في بالميراس داخل الملعب، رأينا كيف يركض اللاعبون في كل مكان لمساعدهم بعضهم البعض، أحب ما رأيته اليوم".