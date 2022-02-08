الإصابة تغيب كيليني عن يوفنتوس

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وتعرض كيليني (37 عاما) للإصابة في المباراة التي فاز بها يوفنتوس على هيلاس فيرونا الأحد الماضي، وذكر بيان أمس يؤكد تعرضه لإصابة بشد في السمانة.
وبينما لم يحدد يوفنتوس جدولا زمنيا محددا لتعافي اللاعب، أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنه على الأرجح سيغيب لنهاية الشهر الحالي.
على هذا النحو، على الأرجح سيغيب كيليني عن 5 مباريات، بداية من مباراة الكأس أمام ساسولو التي تقام الخميس المقبل.
كما أن يوفنتوس بصدد مواجهة أتالانتا وتورينو وإمبولي، في الدوري الإيطالي قبل نهاية هذا الشهر، بينما سيسافر الفريق لمواجهة فياريال في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 22 فبراير.
ومع ذلك، ينبغي أن يكون كيليني جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب يوم 16 مارس المقبل، بينما يمكن للمدرب روبرتو مانشيني أن يتوقع اختياره في النهاية الحاسمة لحملة المنتخب الإيطالي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.
ولم يتمكن المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، من التأهل مباشرة للمونديال، مما يعني أنه سيتوجب عليه مواجهة مقدونيا الشمالية في الدور قبل النهائي من الدور الفاصل، وفي حال فوزه سيواجه البرتغال أو تركيا في المباراة النهائية للدور الفاصل.
وإذا لم يتأهل المنتخب الإيطالي لكأس العالم 2022 بقطر، ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ المنتخب الإيطالي التي يفشل فيها في التأهل لنسختين متتاليتين للمونديال.
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