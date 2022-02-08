شكرا لقرائتكم خبر زوما يعتذر عن ركل القطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتذر لاعب فريق ويستهام الإنجليزي كورت زوما عن مقطع الفيديو المزعج الذي انتشر أخيرا على الإنترنت ويظهره وهو يركل ويصفع قطة، حيث أدان ناديه اللقطات علنا وتعهد بالتعامل مع هذا الأمر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن زوما شوهد في المقطع المزعج وهو يركل ويصفع الحيوان، بينما يمكن سماع الضحكات في الخلفية.

وبعد ذلك، قام زوما (27 عاما) بمطاردة قطة، قبل أن يرميها بزوج من الأحذية ويصفعها على رأسها.

وأدان فريق ويستهام تصرفات زوما لصحيفة «ذا صن» في بيان شديد اللهجة عقب نشر هذا المقطع.

وذكر ويستهام في بيانه للصحفية «يدين ويستهام بلا تحفظ أفعال لاعب الفريق، كورت زوما، في هذا الفيديو الذي تم تداوله».

وأضاف «تحدثنا مع كورت وسنتعامل مع هذا الأمر داخليا، ولكننا نريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال عن القسوة ضد الحيوانات».

وأصدر زوما هو الآخر بيانا يعتذر فيه على تصرفاته ويعبر عن ندمه.

وقال لصحيفة «ذا صن»: أود أن أعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار لسلوكي، الذي أندم عليه بشدة. أريد أيضا أن أتأسف بشدة لأي شخص مستاء من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن القطتين بخير وبصحة جيدة.