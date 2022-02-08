إيركسن: علمت باستمراري بعد يومين من السكتة القلبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن إنه كان يعلم أنه سيلعب كرة القدم مرة أخرى بعد يومين فقط من تعرضه لسكتة قلبية.

وكان إيركسن (29 عاما) انهار داخل الملعب في يونيو الماضي خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي في بطولة كأس أمم أوروبا.

وفي طريقه إلى المستشفى في كوبنهاجن، قال إيركسن لزوجته سابرينا إنه على الأرجح لن يلعب كرة القدم مجددا.

ولكن، تغير هذا سريعا. وتم زرع جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان لإريكسن بعد أيام من انهياره وأعطاه الأطباء الأمل بإمكانية اللعب مرة أخرى.

ولم يكن إيركسن قادرا على استكمال مسيرته مع إنتر ميلان بسبب القواعد في إيطاليا المتعلقة بالرياضيين المزودين بهذا الجهاز. ولكن بعد أن أكمل اللاعب التقييمات الطبية المطلوبة كان قادرا على الانضمام لفريق برينتفورد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام التابعة للنادي قال أمس «في الطريق إلى المستشفى قلت لسابرينا إنني قد أعتزل هنا».

وأضاف «تغير هذا بعد يومين. كان هذا لحظيا. أدركت ما حدث لي في وقت متأخر من هذه الليلة وفي الأيام التالية. ثم بدأت كافة الاختبارات».

وغاب إيركسن عن ممارسة كرة القدم منذ الواقعة التي حدثت في يورو 2020 التي أقيمت الصيف الماضي.