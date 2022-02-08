ديمبلي يقرر الاعتزال نهاية الموسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن لاعب توتنهام الإنجليزي والمنتخب البلجيكي السابق موسى ديمبلي، أنه سيعتزل عندما ينتهي تعاقده مع ناديه قوانجتشو الصيني هذا العام.

وقضى ديمبلي (34 عاما)، 6 أعوام ونصف العام مع توتنهام وسبق له اللعب لفرق فولهام،وأيه زيد، وفيليم، وبيرسخوت.

وانضم ديمبلي لفريق قوانجتشو في يناير 2019 ولعب 47 مباراة في الدوري الصيني.

ولكن اللاعب البلجيكي الدولي السابق الذي لعب 82 مباراة دولية وشارك في كأس العالم في نسختي 2014 و2018، ينوي أن ينهي مسيرته عندما ينتهي موسم الدوري الصيني -2022 الذي يبدأ في أبريل المقبل.

وكتب ديمبلي على حسابه الرسمي بانستقرام أمس «شكرا لكم كلكم على رسائلكم اللطيفة».

وأضاف «لكي أكون واضحا، لم أتوقف بعد، مازال يتبقى في عقدي عاما، ولكن يمكنني أن أشارك معكم أنني سأوقف مسيرتي عقب نهاية هذا العام».