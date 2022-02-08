الهلال يطمح لتحديث تاريخ مونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن اكتسب دفعة معنوية عالية نتيجة الفوز الكبير على الجزيرة الإماراتي 6 - 1، يتطلع بطل آسيا فريق الهلال، إلى بلوغ نهائي كأس العالم للأندية، على حساب بطل أوروبا تشيلسي الإنجليزي، عندما يواجهه اليوم عند الـ7.20 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الدور نصف النهائي.

خطوة واحدة تفصل صاحب النتيجة الأعلى في البطولة فريق الهلال، عن حلم الوصول لنهائي البطولة المقررة إقامته في 12 فبراير الحالي، إلا أن ذلك لن يكون سهلا، وخاصة أن المواجهة تجري أمام المتمرس بطل أوروبا.

ونجح الهلال في تخطي الجزيرة في ربع النهائي، بعد أن قدم مباراة حظيت بتقدير وإعجاب الإعلام المحلي والخارجي على مستوى العالم، فيما يطل تشيلسي للمرة الأولى حسب نظام البطولة.

وينشد الهلال تحقيق إنجازي الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي، عندما نجحا في الوصول إلى نهائي البطولة.

جارديم ومدرب تشيلسي مواجهة الفرق الأوروبية ليست غريبة على المدير الفني للهلال البرتغالي ليوناردو جارديم، وعلى الرغم من غياب المدير الفني لتشيلسي الألماني توماس توخيل، عن مباراة اليوم لإصابته بفيروس كورونا وتولي مساعده الألماني زولت لوف المهمة، إلا أن جارديم سبق له مواجهة مدرب تشيلسي الحالي نحو 4 مرات، تقاسما فيها الانتصارات، وذلك بدوري أبطال أوروبا عندما كان جارديم مدربا لموناكو، وتوخيل مدربا لبوروسيا دورتموند الألماني، وكذلك تواجها في الدوري الفرنسي.

هلاليون فازوا على تشيلسي تضم قائمة الهلال 4 لاعبين تذوقوا طعم الفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهم النيجيري أوديون إيغالو والبرازيلي ماتيوس بيريرا والبيروفي أندريه كاريلو مع أنديتهم الإنجليزية، والمالي موسى ماريغا مع بورتو البرتغالي.

ويعد ايغالو الأكثر خوضا للمباريات ضد تشيلسي (6 مواجهات) سجل خلالها هدفا، فيما يعد ماتيوس بيريرا الأكثر تسجيلا، حيث سجل هدفين في تشيلسي وصنع مثلهما.

قبل المواجهة

