شكرا لقرائتكم خبر اتفاق يبقي المولد بصفوف الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​توصلت إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق نهائي مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم زياد المولد لتجديد عقده الاحترافي، حيث ستوفي إدارة النادي بمتطلبات العقد الجديد تمهيدا للتوقيع الرسمي بين الطرفين.

ودخل اللاعب فترة الانتقالات الحرة مطلع يناير الماضي وكان قد أبرم عقده السابق في يونيو 2019 لمدة 3 سنوات إبان تولي لؤي ناظر مهام رئيس النادي.

ويتمتع المولد بثقة كبيرة من المدير الفني الحالي، الروماني كوزمين كونترا بالاعتماد عليه كعنصر أساسي في منظومة الفريق في خانة قلب الدفاع سواء بوجود المدافع المصري الدولي أحمد حجازي أو في غيابه.

من جهة أخرى عاود الفريق الأول أمس تدريباته بعدما منح اللاعبون راحة لمدة يوم واحد بعد الفوز على فريق أبها بنتيجة 4/ 0 ضمن منافسات الجولة الـ 19 الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيبدأ الفريق اليوم الاستعداد الفعلي للمواجهة المرتقبة أمام النصر في الجولة الـ 20 والتي ستقام يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعلى صعيد متصل أبرمت إدارة النادي عقد رعاية جديد مع شركة بولت، إحدى تطبيقات التوصيل المحلية، وبذلك تنضم لمجموعة من الشركات الراعية (داركو العقارية ويلو لتأجير السيارات) لدعم خزينة النادي وتخفيف الأعباء المالية على رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

وسيكون شعار الشركة على كتف قميص العميد.

وقالت مصادر «إن الاتحاد سيجني من الشراكة الجديدة التي ستكون لمدة عام واحد فقط، نحو 5 ملايين ريال».