45 لعبة بدورة الألعاب السعودية الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى - إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة - اعتماد 45 لعبة ضمن الدورة التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس المقبل، مشيرة إلى أنه تم أمس فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة من الرياضيين والرياضيات الذين يتوقع وصولهم إلى 6000 لاعب ولاعبة (فئة العامة).

ويستمر التسجيل حتى 13 فبراير الحالي على الموقع الالكتروني (http://saudigames.sa/ar/form/athlete-registration-form )، فيما ستنطلق التصفيات التأهيلية في 16 فبراير، على أن يقام حفل افتتاح الدورة رسميا في العاشر من مارس المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وقالت اللجنة «بعد تقييم الرياضات في مناطق المملكة الـ13 من الناحية الفنية وشعبية اللعبة والمعايير الرياضية ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، فقد تقرر اعتماد 45 رياضة.

يذكر أن الدورة ستضم اللاعبين المسجلين في الاتحادات والأندية الرياضية، على أن تتاح الفرصة للمزيد من المشاركين المؤهلين من خلال التسجيل المتاح لجميع شرائح المجتمع تحت مسمى (فئة العامة)، وهو ما سيفتح المجال أمام مواهب جديدة للبروز في الدورة».

الألعاب المعتمدة

السهام، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 5×5، وكرة السلة 3×3، وكرة الطائرة الشاطئية، والبلياردو، والبولينج، والملاكمة، والهجن، والشطرنج، والدراجات (سباق الطرق)، والفروسية (تحمل - قفز)، والألعاب الالكترونية، والمبارزة، وكرة القدم للصالات، والجولف، والجمباز، وكرة اليد، والتجديف (صالات)، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيك بوكسينج (الملاكمة والركل)، والملاكمة التايلندية، والرماية، والتسلق الرياضي، والتزلج اللوحي، والإسكواش، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، وكرة الماء، ورفع الأثقال، والمصارعة، والبادل، والكارتنج، والسامبو، والآيكيدو، والووشو، والبلوت.