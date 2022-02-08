ريال مدريد يعلن وفاة حارسه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ريال مدريد أمس وفاة خافيير بيراسالوس حارس مرمى الفريق الأسبق عن عمر يناهز 91 عاما.

وقضى بيراسالوس 5 أعوام مع مدريد خلال الفترة من 1955 إلى 1960، وفي تلك الفترة فاز بخمسة ألقاب في بطولة كأس الأندية الأوروبية البطلة ولقبين للدوري الإسباني، وإن كان ذلك أثناء اللعب كبديل للحارس خوان ألونسو.

ولعب الحارس الإسباني، الذي لم ينضم للمنتخب الإسباني مطلقا، لفريق ديبورتيفو ألافيس وراسينج سانتاندير.

وأكد الريال وفاة بيراسالوس على موقعه الرسمي أمس الثلاثاء.

وأرسل نادي ألافيس أيضا تعازيه لعائلة بيراسالوس، الذي قام بصحبة حفيدته بضرب ركلة البداية أمام ريال مدريد في يناير الماضي بمناسبة الذكرى المئوية للنادي.