شكرا لقرائتكم خبر جارديم: سنهاجم تشيلسي ونستحوذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، على صعوبة مواجهة تشيلسي الإنجليزي اليوم.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء «نعرف قوة بطل أوروبا جيدا، وطموحنا الفوز عليه مقرونا بالأداء الجيد».

وأضاف «نحن نحضر لكل مباراة بطريقة مختلفة وسنواجه تشيلسي بفلسفة فنية معينة، وسنعمل على الاستحواذ ومهاجمته رغم علمنا بقوة عناصره».

وانتقد المدير الفني للهلال نظام البطولة، وقال «هناك فرق تلعب 4 مباريات خلال 8 أيام، وأخرى تلعب مباراتين في هذه الفترة، يجب منح جميع الفرق فرصا متساوية في الراحة».

وأضاف «الفرق الأوروبية مرشحة دوما للفوز، ونظام البطولة يساعدهم ويمنحهم الأفضلية في ذلك».