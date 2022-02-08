8 أندية تطمح لممتاز اليد

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واختتمت أمس مباريات الدور التمهيدي بإقامة مباراتين، تأهل منهما الترجي والقادسية، بعد تغلب الأول على أحد 48 / 22، وفوز الثاني على الباحة 32 / 11.
كما تغلب الهلال على فيد 41 / 22، والعمران على العلمين 48 / 7، والخالدي على السروات 32 / 16.
وتأهل حراء بفوزه على العروبة 33 / 26، وعرعر على التهامي 40 / 20، وتأهل الحزم بعد عده فائزا على شرورة 12 / 0 بسبب اعتذار شرورة عن المباراة.
وستلعب الأدوار النهائية بنظام المجموعات في تبوك خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير الحالي، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، يتأهل من كل مجموعة فريقان إلى الدور نصف النهائي، ويتقابل أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى الدوري الممتاز.
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