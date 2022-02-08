شكرا لقرائتكم خبر زولت لوف: مواجهة الهلال صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مساعد مدرب تشيلسي ، زولت لوف، أنه على اتصال دائم بالمدير الفني توماس توخيل الذي يغيب عن مواجهة فريقه أمام الهلال اليوم بنصف نهائي كأس العالم للأندية لإصابته بفيروس كورونا

وقال «إن الاتصال يتم عن طريق تقنية الفيديو من خلال عرض تدريبات الفريق التي سبقت لقاء اليوم».

وقال في المؤتمر الصحفي أمس «نتلقى توجيهات توخيل وكأنه معنا».

وعن المباراة، قال «نعرف الهلال وشاهدنا له العديد من المواجهات، فهو يضم عناصر جيدة كماثيوس بيرار، وموسى ماريغا وإوديون إيغالو، ومواجهته لن تكون سهلة، وعلينا أن ندافع في بداية اللقاء الذي سيغيب عنه جميس، كما أن هناك شكوكا حول لحاق الحارس السنغالي ميندي بالمباراة، في الوقت الذي سنبدأ فيه بحكيم زياش».

وعبر لوف عن أمله في كسب الكأس العالمية بحضرة توماس توخيل في حال ظهور نتيجة سلبية بعد المسحة التي سيجريها للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.