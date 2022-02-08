شكرا لقرائتكم خبر 5 فرسان سعوديين ببولو الصحراء بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك 5 فرسان سعوديين في بطولة بولو الصحراء في العلا التي ستنطلق الجمعة المقبل على ملعب قرية الفرسان بنسختها الثانية.

واللاعبون هم: الأمير سلمان بن سلطان، والأمير عبدالرحمن بن فيصل، والأمير سلمان بن منصور، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، ونور أبوخضرة أحد اللاعبين الواعدين في فريق قرين جيتس، وسينضم الفرسان الخمسة إلى نجوم اللعبة العالميين من فريق لادولفينا يتقدمهم كامبياسو وبابلو دونو وديفيد ستيلينج وخوان مارتن نيرو.

وكان فرسان بولو السعودية قد اختتموا معسكر الفريق في مدينة الرياض استعدادا للبطولة، بعد تدريبات مكثفة على ملعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بإشراف المدرب الأرجنتيني سانتياقو.

من جهته وصف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان مشاركة الفرسان السعوديين بأنها فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع أفضل فرسان العالم في اللعبة، وتقديم مستويات مشرفة للعبة البولو السعودية.