طرد وهدف ملغي.. الأهلي يخسر أمام بالميراس البرازيلي بثنائية في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي بدولة الإمارات.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس، بتقدم الفريق البرازيلي بهدف نظيف، سجله رفاييل فيجا في الدقيقة 39، بعد تلقيه تمريرة بينية لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية على يمين علي لطفي.

وفي الشوط الثاني، سجل دودو الهدف الثاني لبالميراس البرازيلي في الدقيقة 49 بتسديدة من الجبهة اليمنى بعد دخول منطقة الجزاء، لتسكن الكرة في مرمى علي لطفي.

وفي الدقيقة 72 ، سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي بعد نجاحه في متابعة كرة مرتدة من يد الحارس بعد تسديدة قوية من أحمد عبد القادر، لكن الحكم احتسب تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتلقى مدافع الأهلي أيمن أشرف البطاقة الحمراء في الدقيقة 81 بعد تدخله على لاعب بالميراس روني.

وبهذه النتيجة، يواجه الأهلي الخاسر من مباراة نصف النهائي الآخر من مونديال الأندية بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي، المقرر إقامتها غداً الأربعاء، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد على فريق مونتيري المكسيكي، مساء السبت الماضي، في ربع النهائي.

ودخل الأهلي مباراة بالميراس بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.