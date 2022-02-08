شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي خاص بين جماهير الأهلي وبالميراس قبل موقعة نصف نهائي المونديال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل جماهير الاهلي وبالميراس البرازيلي في تحد حيث قام كل جمهور بتشجيع فريقه بحرارة شديدة وحماس منقطع النظير قبل مباراة الفريقين في السادسة والنصف من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي مونديال الأندية.

ورصد ”الخليج 365” حماس جماهير الفريقين والتشجيع بالهتافات قبل المباراة المرتقبة التى يترقبها جمهور المارد الأحمر في الشارع المصري.

على صعيد متصل ، تحدث البرازيلي آبل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس ، عن جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، اليوم باستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وأكد بيريرا، مدرب بالميراس، احترامه الكبير للأهلي، وضرورة التواضع أمامه، خاصة وأن فريقه يملك الرغبة والإصرار على الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره بالميراس للمرة الثانية في كأس العالم للأندية، بعدما التقيا في النسخة الأخيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وانتهت لمصلحة الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وأشار بيريرا في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: "الأهلي فريق منظم للغاية وخطوطه متقاربة ويملك عقلية الفوز، ولكن نحن لدينا الثقة في أنفسنا ويجب أن نتمتع بالتواضع واحترام المنافس مهما كان الأمر، الفوز بالتأكيد هو ما سيضمن لنا الاستمرار في البطولة واللعب في النهائي".

وأضاف: "نتيجة المباراة السابقة بين الفريقين أصبحت من الماضي، وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ، يجب ألا تكرر نفس الأخطاء، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

وعلق مدرب بالميراس على غيابات القلعة الحمراء قائلاً: "الأهلي قدم أداء ممتازا، ولعبوا بثقة وحققوا فوزا عن جدارة واستحقاق، إذا كان من لعبوا مع المنافس في مباراة مونتيري ليسوا العناصر الأساسية فما بالك بالفريق كاملاً".