شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بالميراس يضغط والأهلى يفرض التعادل بنصف نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقامة حالياً باستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات، ما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل ضم كلاً من: علي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل بالميراس كالتالي: ويفرتون، ماركوس روشا، دودو، زي رافائيل، روني، لوان، جوستافو سكاربا، جوستافو جوميز، بيكيريز، رفائيل فيجا، ودانيلو.

بدأت المباراة بنشاط حذر من جانب الأهلي الذي أراد التأمين وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق البرازيلي الذي بحث عن هدف مُبكر .

وبمرور الوقت حاول فريق الأهلي دخول أجواء المباراة واللعب هجومياً عن طريق انطلاقات الشحات وأفشة وطاهر ومعلول، لكن الهجمات كانت على استحياء .

وظهر واضحاً منذ البداية أن الفريق البرازيلي يعتمد على انطلاقات جوستافو وفيجا، ووصلت كرة سهلة إلى على لطفي تصدى لها بسهولة.

وتعرض محمد هاني لإصابة بسيطة إثر صدام مع لاعب بالميراس وتلقى اللاعب العلاج واستكمل المشاركة في المباراة.

وانطلق آليو ديانج بالكرة وسددها من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية، أرسلها علي معلول من الناحية اليمنى لكن دفاع الفريق البرازيلي تصدى للموقف بشكل جيد.

وارتدت الكرة لبطل البرازيل بهجمة خطرة تصدى لها محمد هاني بشكل رائع لينقذ الموقف قبل وصول الكرة إلى على لطفي.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة لكنها جاءت بسيطة وتلقى اللاعب العلاج قبل أن يواصل المشاركة في المباراة، وتلقى حسين الشحات تمريرة جيدة من عمرو السولية لكن الشحات كان مُتسللاً.



مباراة الاهلى و بالميراس (1)



مباراة الاهلى و بالميراس (2)



مباراة الاهلى و بالميراس (3)



مباراة الاهلى و بالميراس (4)



مباراة الاهلى و بالميراس (5)



مباراة الاهلى و بالميراس (6)



مباراة الاهلى و بالميراس (7)



مباراة الاهلى و بالميراس (8)



مباراة الاهلى و بالميراس (9)



مباراة الاهلى و بالميراس (10)



مباراة الاهلى و بالميراس (11)



مباراة الاهلى و بالميراس (12)