مؤمن زكريا يؤازر الأهلى فى مباراته أمام "بالميراس" البرازيلى

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القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على مؤازرة لاعبي الفريق الأحمر خلال مباراتهم ضد بالميراس البرازيلى في نصف نهائي كأس العالم للأندية، من خلال تواجده في بملعب آل نهيان الذى يستضيف المباراة.

ونشر حساب النادى الأهلى الرسمى عبر تويتر، صور لمؤمن زكريا، وعلق :"لاعبنا مؤمن زكريا يدعم الأهلي في مباراة بالميراس".



حساب النادى الأهلى بتويتر



مؤمن زكريا يؤازر الأهلى



مؤمن زكريا

ومن جهتها حرصت جماهير بالميراس البرازيلي على التواجد بكثافة في ملعب آل نهيان لتدعيم فريقها أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا بأبو ظبي، من أجل مؤازرة فريقها في مباراته ضد بطل القرن الإفريقي.

وحرصت الجماهير البرازيلية على حمل أعلام ناديها وارتداء قميص السامبا خلال تواجدهم في ملعب مباراتهم ضد الأهلي.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.