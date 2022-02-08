جماهير الأهلى ترفع لافتة "خطوة لتحقيق مجد جديد.. بجمهورك طموحك مش بعيد"

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القاهرة - سامية سيد - رفع جماهير النادى الأهلى، لافتة في مدرجات ملعب آل نهيان بنادى الوحدة في أبو ظبي، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وكتب جمهور الأهلى لافتة "خطوة لتحقيق مجد جديد.. بجمهورك طموحك مش بعيد"، لحث اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز والتأهل للنهائى.



جمهور الأهلى

وتعد مواجهة اليوم هي الرابعة للنادى الأهلى في دور نصف نهائي كأس العالم، بعد الفوز على مونتيرى المكسيكى بهدف نظيف جاء عن طريق محمد هانى، حيث سبق أنه خاض 3 مباريات في هذا الدور من قبل.

وسجل النادى الأهلى هدفا واحدا خلال مباريات الثلاثة السابق جاء في مواجهة إنتر ناسيونال البرازيلي عام 2006، عن طريق الأنجولى أمادو فلافيو في المواجهة التي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مباريات الأهلى في نصف النهائي كالتالى:

وتأهل الأهلى لدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه في نسخه عام 2006، التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وخسر أمام فريق إنتر ناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

وجاءت المرة الثانية التي يتأهل الفريق الأحمر لنصف نهائي كأس العالم للأندية فى عام 2012، التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، أمام فريق كورنثيانز البرازيلي وخسر بهدف دون رد.

آخر المواجهات التى لعبها الأهلى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية في النسخة الماضية قطر 2021 أمام فريق بايربن ميونخ الألماني وخسر بثنائية نظيفة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة بيتسو موسيماني تشكيل فريقه لخوض مباراة بالميراس بطل البرازيل فى الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.