شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يغادر القاهرة غدًا إلى البرتغال في راحة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر غدًا البرتغالي كارلوس كيروش القاهرة متجهاً إلى البرتغال لقضاء إجازة عدة أيام قبل أن يعود للقاهرة مجددًا استعدادًا لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

بدأ اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، التفكير فى معسكر الاستعداد لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، بعدما أغلق الجميع صفحة بطولة كأس الأمم الافريقية التى أقيمت فى الكاميرون وخسرها الفراعنة فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وعرض اتحاد الكرة على كيروش بدء المعسكر المقبل يوم 18 مارس المقبل بدلا من يوم 21 وهو موعد الأجندة الدولية الرسمية بما يتيح للمنتخب تحقيق أكبر استفادة من المعسكر، على أن تكون البداية بدون لاعبى الاهلى والزمالك وبيراميدز نظرا لارتباطهم بمباريات فى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية يومى 18 و19 مارس.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.