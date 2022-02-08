شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. بالميراس يتقدم على الأهلي بهدف فى نصف نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقامة حالياً بإستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالأمارات بتقدم بالميراس بهدف نظيف.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، ضم كلاً من : علي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل بالميراس كالتالي: ويفرتون، ماركوس روشا، دودو، زي رافائيل، روني، لوان، جوستافو سكاربا، جوستافو جوميز، بيكيريز، رفائيل فيجا، ودانيلو.

بدأت المباراة بنشاط حذر من جانب الأهلي الذي أراد التأمين وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق البرازيلي الذي بحث عن هدف مُبكر .

وبمرور الوقت حاول فريق الأهلي دخول أجواء المباراة واللعب هجومياً عن طريق إنطلاقات الشحات وأفشة وطاهر ومعلول لكن الهجمات كانت على إستحياء .

وظهر واضحاً منذ البداية أن الفريق البرازيلي يعتمد على إنطلاقات جوستافو وفيجا، ووصلت كرة سهلة إلى على لطفي تصدى لها بسهولة.

وتعرض محمد هاني لأصابة بسيطة إثر صدام مع لاعب بالميراس وتلقى اللاعب العلاج وأستكمل المشاركة في المباراة.

وأنطلق آليو ديانج بالكرة وسددها من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية، أرسلها علي معلول من الناحية اليمنى لكن دفاع الفريق البرازيلي تصدى للموقف بشكل جيد.

وإرتدت الكرة لبطل البرازيل بهجمة خطرة تصدى لها محمد هاني بشكل رائع لينقذ الموقف قبل وصول الكرة إلى على لطفي.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة لكنها جاءت بسيطة وتلقى اللاعب العلاج قبل أن يواصل المشاركة في المباراة.

وتصدى على لطفي لكرة قوية من جانب الفريق البرازيلي في الدقيقة 31 ،وواصل بطل البرازيل الضغط بهدف زيارة شباك الاهلي ، ولعب المارد الأحمر على الهجمة المرتدة لكن الشحات وطاهر لم يُحسنا التعامل مع هذه الهجمات في ظل التأمين الدفاع الجيد من بالميراس.

ونجح رفائيل فيجا في تسجيل هدف بالميراس الأول في الدقيقة 39 مُستغلاً خطأ دفاعي من الأهلي حيث مرر دودو كرة جيدة إلى فيجا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لتسكن شباك على لطفي.

بعد الهدف حاول الاهلي تنشيط قوته الهجومية كما ضغط الفريق البرازيلي لتسجيل هدف ثاني لكن ينتهي هذا الشوط بتقدم بالميراس بهدف نظيف.