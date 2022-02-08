شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وحازم إمام يواصلان التأهيل وتدريبات بدنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض طارق حامد وحازم إمام ثنائي الفريق الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، الذي أقيم بملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الركبة، في حين يعاني حازم من إصابة في العضلة الأمامية، ومازال الغموض يحوم حول مصير الثنائى من المشاركة فى مواجهة بترو اتلتيكو.

كما أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات بملعب دريم بالسادس من أكتوبر قبل انطلاق تدريب اليوم، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض الزمالك تدريباته اليومية على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر لحين الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة بطل أنجولا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتكون طاقم التحكيم المباراة من: الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكم ساحه ويعاونه مواطنه أوليڤير سافاري مساعد أول و سليماني أمالديني من جزر القمر مساعد ثاني، و محمد عثماني من جزر القمر حكم رابع.، مراقب المباراة: چيزات اليميو (أثيوبيا)، منسق عام المباراة: الكسندر أسانتي (غانا)، منسق أمني للمباراة: موسي جاميه (چامبيا)، منسق إعلامي المباراة: مصطفي طنطاوي (مصر)، منسق كوڤيد 19 للمباراة: هاني الشهيدي (مصر).