بيتسو موسيمانى يتبادل التحية مع جماهير الأهلى المتواجدة بملعب آل نهيان

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القاهرة - سامية سيد - تبادل بيتسو موسيمانى، التحية مع جماهير القلعة الحمراء، المتواجدة فى ملعب آل نهيان، قبل انطلاق مباراة الأهلى وبالميراس، فى نصف نهائى مونديال كأس العالم للأندية.

ونشر الأهلى صور للجماهير وتحية موسيمانى لها عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق :"مدربنا بيتسو موسيماني يبادل جمهور الأهلي التحية في ملعب آل نهيان قبل انطلاق مباراة نصف نهائي المونديال".



موسيمانى



بيتسو موسيمانى



موسيمانى يتبادل التحية مع جماهير الأهلى



موسيمانى يوجه التحية للجماهير

ويخوض النادى الأهلي حاليا مواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة في أبو ظبي، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وتعد مواجهة اليوم هي الرابعة للنادى الأهلى في دور نصف نهائي كأس العالم، بعد الفوز على مونتيرى المكسيكى بهدف نظيف جاء عن طريق محمد هانى، حيث سبق أنه خاض 3 مباريات في هذا الدور من قبل.

وسجل النادى الأهلى هدفا واحدا خلال مباريات الثلاثة السابق جاء في مواجهة إنتر ناسيونال البرازيلي عام 2006، عن طريق الأنجولى أمادو فلافيو في المواجهة التي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.