شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في المونديال.. موسيماني والجهاز الفني يتفقدون ملعب مباراة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تفقد ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي فور الوصول استعدادًا لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي.