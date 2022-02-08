شكرا لقرائتكم خبر عن فيجا يتقدم لبالميراس في مرمى الأهلي بنصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز فيجا لاعب بالميراس البرازيلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي تأهل إليها الأهلي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في خط الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، طاهر محمد طاهر في خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل بالميراس كالتالي: "ويفرتون، ماركوس روشا، دودو، زي رافائيل، روني، لوان، جوستافو سكاربا، جوستافو جوميز، بيكيريز، رفائيل فيجا، ودانيلو".



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