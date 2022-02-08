شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف الحفاظ على نظافة شباكه فى نصف نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلي فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق بالميراس البرازيلي على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة في أبوظبي، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وتعد مواجهة اليوم هي الرابعة للنادى الأهلى في دور نصف نهائي كأس العالم، حيث سبق أنه خاض 3 مباريات في هذا الدور ولكنه لم يستطع الخروج بشباك نظيفة، حيث تلقى 5 أهداف وسجل هدفا واحدا.

ويأمل على لطفى في قيادة النادى الأهلى لتحقيق أول كلين شيت في دور نصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي، كما يسعى المارد الأحمر لتحقيق أول فوز في دور نصف النهائي.

وتأهل الأهلى لدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه في نسخه عام 2006، التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وخسر أمام فريق إنتر ناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

وجاءت المرة الثانية التي يتأهل الفريق الأحمر لنصف نهائي كأس العالم للأندية فى عام 2012، التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، أمام فريق كورنثيانز البرازيلي وخسر بهدف دون رد.

آخر المواجهات التى لعبها الأهلى فى نصف نهائي كأس العالم للأندية في النسخة الماضية قطر 2021 أمام فريق بايربن ميونخ الألماني وخسر بثنائية نظيفة.