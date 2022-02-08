وكيله: 4 أندية أوروبية تسعى لضم النني.. ولا يوجد مفاوضات رسمية من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، أن تواجد لاعب منتخب مصر في التشكيلة المثالية لبطولة الأمم تتويج لمجهود اللاعب ورد على أي انتقادات له خلال الفترة الأخيرة.

وقال نظمي في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" عبر إذاعة ميجا اف ام : "محمد النني لا يتابع السوشيال ميديا بشكل مباشر لكن من الممكن أن يقوم احد المقربين منه بأرسال خبر او انتقاد له ".

وأضاف أن تركيز محمد النني خلال الفترة الماضية كان مع منتخب مصر خلال المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.

وردًا على تلقي النني عروضا خلال الفترة الأخيرة قال :" اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع آرسنال وميكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال رفض جميع العروض التى جاءت لمحمد النني في الفترة الماضية وطلب بضرورة بقائه مع الفريق".

وأضاف: "نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وفالنسيا الإسباني وليون الفرنسي وأكبر الأندية التركية المعروفة جالطة سراي وفنربخشة التركي كانوا يرغبان في التعاقد مع النني، لكن في النهاية أرتيتا وإدارة أرسنال رفضوا ذلك".

وعلق على رغبة الأهلي في التعاقد مع النني قائلا: "لا يوجد أي كلام رسمي من النادي الأهلي، والسؤال غير منطقي النني مازال لديه الرغبة والقدرة اللعب في أوروبا ،الحديث عن ذلك لأن النني من ناشئين الأهلي".

واتم :" محمد النني حين سأل عن اللعب في الأهلي رد قائلا إنه لا يزال لديه القدرة على اللعب في أوروبا، لكن بعد 4 أعوام سيختلف الأداء عن الوقت الحالي، وممكن الوارد أن يكون قد اعتزل الكرة، لذلك يحب ألا يشاهده الجميع بمستوي قليل، وهو يرغب في الاعتزال في أوروبا".