مفاجأتان في تشكيل الاهلي أمام بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الثلاثاء ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي بعد الفوز على مونتيري في الدور الثاني بهدف دون رد، ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأحمر مع بالميراس في تمام السادسة والنصف مساء.

وانضم سداسي الأهلي الدولي (أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، محمد عبد المنعم) بالإضافة لمحمد الشناوي -غير المقيد في القائمة- إلى بعثة الفريق الأحمر مساء أمس الاثنين، بعد نهاية مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا بخسارة النهائي لصالح السنغال.

وشهد تشكيل الأهلي اعتماد موسيماني على الثنائي الدولي عمرو السولية وأيمن أشرف في مركزي الوسط والدفاع بدلا من أحمد عبدالقادر ومحمد مغربي اللذين تواجدا في مباراة مونتيري المكسيكي.

ويبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر.