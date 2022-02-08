كلوب: صلاح وماني واجها ضغطا لا يصدق في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن كلا من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ثنائي فريقه، حملا منتخبي بلادهما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول: "النهائي بين مصر والسنغال كان غريبا بصراحة، دائما أتمنى لهما الأفضل في كل شيء، لكن للأسف لم يكن ذلك ممكنا في هذا اللقاء".

وأضاف: "أعتقد أن كلاهما لعب بطولة رائعة، المسؤولية والضغط عليهم جنوني للغاية، ليس لدي أي فكرة عن شعورهم في هذه اللحظات، فكل منهما يحمل على كتفه مسؤولية منتخب دولة بأكملها تقريبا".

وتابع: "لم يتمكن صلاح من الفوز، لكنه لعب بطولة جيدة حقا وساديو كذلك، رأيت بعض الصور من احتفالات السنغال وأدركت ماذا يعني لهم هذا اللقب، الأول في تاريخهم".

واستمر: "ساديو عانى من الضغط مع إهدار ركلة الجزاء في المباراة قبل أن يتقدم لتسديد ركلة ترجيح بنجاح باهر، لا أستطيع أن أتخيل كيف كان يشعر".

وأتم: "ماني لا يزال في في السنغال وسنرى ليلة الأربعاء أو شيء من هذا القبيل موعد عودته".