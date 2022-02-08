بالفيديو.. صلاح يشارك في تدريبات ليفربول استعدادا لمواجهة ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

عاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في تدريبات الريدز، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت مران ليفربول مشاركة محمد صلاح، بعد ساعات من عودته من الكاميرون، عقب نهاية مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية.

وكان صلاح قد غادر الكاميرون صباح امس الإثنين متوجهًا إلى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى فريقه الانجليزي، عقب انتهاء مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

وحصد منتخب مصر فضية كأس الأمم الأفريقية، عقب الهزيمة أمام السنغال في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.