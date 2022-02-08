كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح قد يشارك في مواجهة الفريق أمام ليستر سيتي المقرر لها مساء الخميس المقبل، بمنافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "لقد عاد محمد صلاح، ولقد تحدثت معه بالفعل، إنه محبط للغاية بالطبع، لكنه يتطلع إلى كل الأشياء القادمة هنا".

وأضاف:"لقد تحدثت إليه وكان أول شيء أخبرني به أنه مستعد للفترة المقبلة مع الفريق، فهو لاعب متمرس، إنه وحش جسدي، حتى نكون صادقين لذلك علينا أن نرى.

وتابع:" من الواضح أن صلاح سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة اليوم الثلاثاء، وسنرى بعدها كيف يشعر غدًا وبعدها سنحدد موقفنا من مشاركته، لن نتسرع في ذلك، ولكن إذا كان على ما يرام، فلن نتركه، لذلك دعونا نرى".

وعاد المهاجم إلى مركز تدريب ليفربول لينضم مجددًا إلى فريق الريدز يوم الثلاثاء بعد إنتهاء مهمة مشاركته في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

وكان من المقرر أن يتدرب محمد صلاح مع زملائه، لكنه سيخصع لتقييم من قبل الطاقم الطبي للنادي، ويمكن أن يشارك في مواجهة ليستر سيتي المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذا كان كل شيء على ما يرام، بحسب تصريحات يورجن كلوب.