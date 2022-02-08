الامارات | التعليمات الرسمية لدخول جمهور مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليمات الرسمية لدخول جمهور مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم "الإمارات 2021"، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي "فيفا" على الإجراءات الاحترازية لدخول مباريات البطولة ومن ضمنها مباراة الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي التي تقام الساعة 8:30 من مساء اليوم الثلاثاء استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ووجهت اللجنة المنظمة المشجعين بالوصول إلى المكان مبكراً، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال عمليات التفتيش الأمني واتخاذ تدابير الصحة والسلامة الضرورية عند مداخل الملعب، مع التزام الجميع بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.

وقالت اللجنة المنظمة أنه يشترط على الجماهير المرور عبر التطبيق الأخضر للحصن وإثبات كذلك الحصول على لقاح مضاد ومعتمد ضد فيروس كورونا مع تقديم مسحة طبية إزاء عدوي فيروس كورونا صالحة لمدة 96 ساعة.

بينما فرض البروتوكول على الأطفال دون سن 12 عاماً تقديم فحص ومسحة طبية إزاء الفيروس.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها تضع أولوية خاصة بإجراءات السلامة حرصاً على توفير أفضل تجربة ممكنة لجميع الأطراف المعنية بالبطولة. كما تلتزم البطولة بإجراءات صارمة للوقاية من كوفيد-19 بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع.

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