الامارات | قائد يوفنتوس محروم من لعب مباراة فياريال بدوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء إصابة مدافعه وقائده الدولي جورجو كييليني في ربلة ساقه اليسرى، ما يمكن أن يحول دون مشاركته مع النادي التوريني في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أطال أوروبا أمام فياريال الاسباني. وأفاد يوفنتوس في بيان على موقعه الرسمي أن كييليني الذي خرج قبل ربع ساعة من نهاية مباراته أمام هيلاس فيرونا (فاز 2-صفر): "خضع اليوم (الثلاثاء) لفحوصات إشعاعية كشفت عن إصابة في ربلة ساقه اليسرى". وفي وقت لم يحدد النادي فترة لتعافي مدافعه المخضرم البالغ 37 عاماً، فمن المرجح أن يبتعد اللاعب الدولي عن الملاعب لقرابة 20 يوماً، حسب العديد من وسائل إعلام محلية. وسيغيب بالتالي كييليني عن ربع نهائي كأس إيطاليا أمام ساسوولو الخميس، ولقاء القمة أمام أتالانتا والديربي ضد تورينو في الدوري، وذهاب دور الـ16 أمام فياريال في المسابقة القارية العريقة المزمع إقامته في 22 الشهر الحالي. وكان كييليني أصيب بفيروس كورونا مطلع الشهر الماضي بعد مخالطته لأحد المصابين، ليغيب عن استحقاقات مهمة ليوفنتوس.