كلوب يكشف تفاصيل لقاءه الأول مع صلاح.. وموقف مباراة ليستر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، الثلاثاء، عن انطباعه لمواجهة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقية، ومستجدات عودة النجم المصري لليفربول.



وأكد كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـليفربول أن صلاح عاد بالفعل إلى ليفربول وتحدث معه، مشيرا إلى أن النجم المصري بدا "محبطا للغاية".

وقال كلوب: "أول شيء قاله لي صلاح عندما رأيته "أنا مستعد".. إنه لاعب ذو خبرة كبيرة و"وحش" من الناحية البدنية لذلك علينا أن ننتظر ونرى، من الواضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة، الثلاثاء، وسنرى كيف يشعر غدا ونقرر".

وأضاف: "لا نملك خطة مناسبة الآن، الهدف هو أن يلعب أطول فترة ممكنة ولكننا لن نتسرع في ذلك. إذا كان على ما يرام لن نتركه يشارك لأسباب خاطئة لذلك دعونا ننتظر".

وعن ماني، قال: "ساديو (ماني) يطير إذا كان ذلك ممكنا مساء الأربعاء، لذلك سيصل هنا يوم الخميس لكنه بالطبع لن يشارك في مباراة ليستر".

وسيواجه ليفربول ليستر سيتي في قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الخميس.

وأشاد كلوب بإنجاز ماني الإفريقي: "الفوز بالبطولة يعني العالم بالنسبة له ولشعبه أيضا ونحن نحترم ذلك كثيرا ولن نفكر أبدا في استدعائه من هناك أو أي شيء آخر. دعهم يفعلون ما يفعلونه في اللحظة لأنهم يستحقونها".

وعن المواجهة النهائية بين صلاح وماني قال كلوب: "لقد كانت مباراة غريبة من وجهة نظر عاطفية، تمنيت لهم الأفضل بالطبع من الواضح أنني أتمنى لهم الأفضل في كل شيء لكن لم يكن ذلك ممكنا في هذه المباراة".

وأردف: "أعتقد أن كلاهما لعب بطولة رائعة. المسؤولية على أكتافهم ضخمة تماما والضغط عليهم جنوني، ليس لدي حتى فكرة عن شعورهم في هذه اللحظات فهم يحملون دولة بأكملها تقريبا".

وأكمل "لم يتمكن مو (صلاح) من تحقيق اللقب، لكنه لعب بطولة جيدة حقا وساديو فاز بها. الآن علي أن أقول تهانينا. رأيت بعض الصور من السنغال ووضح ماذا عنت لهم بعد المباراة مباشرة".

واستطرد: "الضغط على ساديو كان كبيرا مع إهدار ركلة الجزاء في المباراة ثم لعب الضربة الأخيرة. إنه نجاح باهر، لا أستطيع أن أتخيل كيف كان سيشعر. لكن يمكنك أن ترى الفرح والراحة بعد ذلك ومن الواضح أنه كان في أفضل شكل ممكن".

وأتم: "أرسلت له رسالة نصية ولكنه لا يزال في السنغال يحتفل. من الواضح أنها كانت بطولة كبيرة وكانت تعني له العالم".