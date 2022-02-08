الدوري الإنجليزي.. تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يسعى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواصلة الابتعاد بالصدارة، عندما يواجه برينتفورد، مساء الأربعاء.



مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

تقام مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء 9 فبراير/شباط، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي.

تُبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق يوسف سيف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 57 نقطة

ليفربول - 48 نقطة

تشيلسي - 47 نقطة

مانشستر يونايتد - 38 نقطة

وست هام يونايتد - 37 نقطة

أرسنال - 36 نقطة

توتنهام - 36 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

ميكائيل أنطونيو - وست هام يونايتد - 8 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 8 أهداف