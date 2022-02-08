طرق مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس مجانا بمونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، بالميراس البرازيلي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي بدولة الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي وبالميراس عبر فضائية SSC 7 HD (الرياضية السعودية) على قمر عرب سات، على تردد 12418 أفقي، (داخل المملكة فقط) وأبو ظبي الرياضية آسيا 1 (داخل الإمارات فقط).

كما سيتم بث المباراة مجاناً للجماهير المصرية والعربية عبر تطبيق أبوظبي الرياضية Ad Sports.

ويمكنك تحميل التطبيق عبر جوجل بلاي من الرابط https://bit.ly/3HwTcmX.

كما يمكنك تحميل التطبيق عبر آبل ستور من الرابط https://apple.co/3rp9vNc.

ويمكنك متابعة المباراة مجانا أيضا عبر البث المباشر لموقع Ad Sports، عن طريق اختيار قناة أبوظبي اكسترا من الرابط التالي: https://adsports.ae/

كيف يمكنك مشاهدة المباراة عبر التليفزيون؟

تحتاج المشاهدة عبر التليفزيون إلى هاتف يتم تحميل تطبيق أبوظبي الرياضية Ad Sports عليه وشاشة ذكية لربطها بالموبايل من أجل مشاهدة المباراة بطريقة أوضح.

كما يمكنك تنزيل التطبيق مباشرة على بعض الشاشات الذكية التي تدعم متاجر التطبيقات والتحميل منها - بعد ربط الشاشة بمصدر للأنترنت - كأول طريقة مباشرة.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد على فريق مونتيري المكسيكي، مساء السبت الماضي، في ربع النهائي.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز به للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز.

ويشارك في تلك البطولة بجانب الأهلي، الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي.

وفي حال خسارة الأهلي من بالميراس البرازيلي يواجه الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي، على المركز الثالث في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 12 فبراير 2022.

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى مدافع الفريق الذي يتواجد في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الأمامية، وبدر بانون مدافع الفريق نظرا لتداعيات الإصابة بكورونا مرتين، بالإضافة إلى إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي.

بجانب الغائبين أكرم توفيق الذي أصيب بالرباط الصليبي مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأجرى جراحة ناجحة يوم السبت الماضي في النمسا، ويعاني أيضا حسام حسن بشد في السمانة ومحمد محمود بشد في العضلة الخلفية، فيما أجرى صلاح محسن جراحة في القدم بجانب استمرار معاناة أحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتسلح الأهلى بلاعبى الفريق الذين خاضوا مع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، إذ يستعيد الفريق جهود كل من، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف ومعهم محمد الشناوي المُصاب، وكذلك محمد عبد المنعم الذي أعاده الأهلي مؤخراً وقطع إعارته لنادي فيوتشر لدعم الدفاع الأهلاوي بدءاً من يناير الماضي.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة بالميراس بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.