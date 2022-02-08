الامارات | رسمياً.. مدرب الأهلي المصري يحسم قراره بشأن مشاركة الدوليين أمام بالميراس

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مدرب الأهلي المصري يحسم قراره بشأن مشاركة الدوليين أمام بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم مدرب الأهلي المصري، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني قراراه بشأن مشاركة اللاعبين الدوليين في مباراة بالميراس البرازيلي، والتي ستجرى اليوم، بعد أن أكد الخماسي، أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم، وعمرو السولية، ومحمد شريف وحمدي فتحي جاهزيتهم لخوض لقاء الليلة.

وينتظر أن تضم تشكيلة الأهلي في مباراة اليوم، علي لطفي في حراسة المرمى، وأمامه كل من محمد هاني، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، علي معلول، وديانغ، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشه، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

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