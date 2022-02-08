الامارات | بعد الفوز على مصر.. احتفالات "جنونية" للشعب السنغالي بكأس أفريقيا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على مصر.. احتفالات "جنونية" للشعب السنغالي بكأس أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأفراح الشعب السنغالي بعد فوز منتخب بلادهم على مصر في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، الأحد، والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ البلاد بفضل تألق نجوم المنتخب يتقدمهم الأسطورة السنغالية ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

وأظهرت الفيديوهات احتفالات متواصلة على مدار اليومين الماضيين وأجواء فرح هستيري بالكأس السمراء في وقت تسود علامات الحزن الجماهير المصرية التي كانت تطمع بنجمة ثامنة تضاف إلى الالقاب السبعة التي سبق وحققها الفراعنة في النسخ الماضية للبطولة.

وعلى الرغم من خسارة المنتحب المصري بقيادة محمد صلاح هداف ليفربول وثالث أفضل لاعب في العالم إلا أنه يبقى صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

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