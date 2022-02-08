الامارات | محمود الخطيب لـ "محمد شريف": كأس العالم للأندية فرصتك للرد على كيروش

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب لـ "محمد شريف": كأس العالم للأندية فرصتك للرد على كيروش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خص رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، مهاجمه الدولي محمد شريف، بجلسة خاصة عقب الوصول مباشرة إلى العاصمة أبوظبي، دعاه من خلالها لنسيان المواقف الصعبة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون.

وقال الخطيب للاعب: "مونديال الأندية فرصتك الحقيقة لإثبات أنك مهاجم مميز وتستحق اللعب أساسيا، الرد على كيروش أو غيره من المدربين يكون في الملعب وعليك أن تثبت ذلك".

ويعول الأهلي الكثير على عودة لاعبيه الدوليين، ومن بينهم محمد شريف، للفوز على بالميراس والوصول للمباراة النهائية لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وعانى محمد شريف الامرين مع مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش، والذي استبدله بعد تسعة دقائق فقط من دخوله بديلا في مباراة الكاميرون.

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