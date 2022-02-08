في هذا الموعد.. انطلاق النسخة الأولى من سلسلة الجائزة الكبرى للدراجات الإلكترونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

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بحث مجلس دبي الرياضي مع اللجنة الدولية المنظمة لسلسة الجائزة الكبرى للدراجات الالكترونية "إي بايك"، إطلاق النسخة الأولى من البطولة الأولى من نوعها على الإطلاق على مستوى العالم التي تستضيفها دبي نهاية العام الجاري والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والابتكارات التكنولوجية الجديدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وآندي موس رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة الجائزة الكبرى للدراجات الالكترونية "إي بايك" ومالك شركة كيوب الدولية، وجوديث روان مدير المشروع الدولي لشركة كيوب الدولية، وديلان موس منسق البيئة والاستدامة في اللجنة المنظمة، وأكين أدامسون مدير المكتب الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وماسيمو فوجلياتي المدير العام لمصممي مشروع الدراجات الإلكترونية، وإلينا كاستورينا مسؤول المشروع ومصممة مسارات الدراجات الإلكترونية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها دبي والتي تجعلها المكان المفضل لإطلاق وتنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية الكبرى، إلى جانب التسهيلات الكبيرة التي تدعم جهود المنظمين الدوليين المستثمرين في المجال الرياضي، وأعرب رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بالتعاون الذي وجده من مجلس دبي الرياضي وتواصله الدائم على مدار العام الماضي، وشكر المجلس على تقديمه كافة التسهيلات التي تمكنه من تنظيم بطولة عالمية تليق باسم دبي وبمكانة هذه الرياضة بما في ذلك تسهيل الحصول على التراخيص ودعم الجهات الحكومية المختلفة والخبرات التنظيمية الوطنية المؤهلة لتنظيم أي حدث عالمي.

وستكون دبي هي المدينة الأولى على مستوى العالم التي تستضيف سلسلة سباقات الجائزة الكبرى للدراجات الإلكترونية التي ستكون عبارة 10 سباقات يقام كل سباق على مدار يومين في أبرز المدن حول العالم بما في ذلك مدن في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والصين وتركيا، وتضم السباقات 10 فرق من أقوى الفرق على مستوى العالم، ويشارك كل فريق في دورتين من الرجال والنساء على حد سواء، ويتضمن كل مسار منحدرات مصممة خصيصًا ومناطق لشحن الطاقة بالإضافة إلى مناطق السرعة القصوى "سبرنت".