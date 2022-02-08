شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو جبل يكشف مفاجآت عن بكاري غاساما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل، مساء الاثنين، عن كواليس ومفاجآت حدثت مع الغامبي بكاري غاساما حكم مباراة مصر والكاميرون قبل اللقاء، فيما وجه رسالة تحدي لمنتخب السنغال قبل مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



وقال أبو جبل خلال تصريحات تلفزيونية: "غاساما جاء لنا قبل المباراة وهددنا بأن أي عنصر في الجهاز الفني سيعترض سيتم طرده. لكننا استطعنا ألا نساعده على تنفيذ ما يريد الوصول له".

وتابع: "قبل مباراة الكاميرون بكاري غاساما جاء ليتأكد من اللاعبين وأوقف محمد صلاح أمامه لأكثر من 3 دقائق ليتأكد أنه محمد صلاح من خلال بطاقة التعريف الخاصة به، هل محمد صلاح يحتاج لأن تتأكد أنه محمد صلاح وأنت تقف أمامه".

وأتم تصريحاته: "غاساما كان لا يريد أن يعلن فوز مصر أمام الكاميرون، فسألته لماذا لم تعلن نهاية المباراة فقال لي أنه يتأكد من نتيجة ركلات الترجيح من الفيديو، وليس من صحة ركلة الترجيح الأخيرة".

وفاز منتخب مصر على الكاميرون صاحب الأرض في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بركلات الترجيح.

وعن فوز إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال بجائزة أفضل لاعب في البطولة قال: "في الأرقام والإحصائيات تفوقت على ميندي، ولكن تقييم الاتحاد الإفريقي غريب ولا نعرف له أي أساس".

وأفصح عن حديثه معه قائلا: "ميندي طلب استبدال قميصه معي بعد المؤتمر الصحفي وأكد لي أنني قدمت أداء مميز طوال البطولة".

الشناوي أول من احتضني

وواصل: "الشناوي أول من احتضني بعد نهاية مباراة السنغال ومعه عصام الحضري لأنني كنت لا أستطيع تمالك نفسي من البكاء".

وأكمل: "كانت لحظات صعبة لا يتخيلها أحد إلا من لعب المباراة، كنا نريد أن نفرح وندخل الفرحة على قلوب الجماهير التي تشجعنا بقوة منذ بداية البطولة".

وبسؤاله لماذا يسدد صلاح آخر كرة، قال: "ساديو ماني أيضا كان آخر من سدد لمنتخب السنغال وهذا أمر طبيعي أن يكون نجم الفريق هو الأخير".

وأوضح "تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة وأخبرتهم إذا أرادوا أن يعيشوا نفس هذه اللحظات مرة أخرى في تصفيات كأس العالم فليخبروني بذلك، لأننا نريد أن نعيش لحظات سعادة".

وأتم تصريحاته "أخبرت اللاعبين أنه مثلما احتفل منتخب السنغال أمامنا بالفوز بكأس الأمم، سنحتفل في بلادهم بالتأهل لكأس العالم".

وأفصح أبو جبل: "صلاح أخبرني أن ماني سيسدد في اليمين، وأنا كنت أعلم ذلك، وأخبرني أيضا أن ماني سيأتي من خلفه ليخبرني أنه يسدد في اليسار".

وتابع: "بالفعل جاء ماني وقال ذلك، ورد عليه صلاح وقال له حسنا سدد كما أخبرتنا وسنرى ماذا سيحدث، وهذه كانت طريقة ذكية من صلاح واستطعنا تشتيت ذهنه قبل التسديد".

وأتم تصريحاته: "ركلة الترجيح الأولى للسنغال الكرة لمست يدي وكنت قريبا جدا من التصدي لها، ولكن لاعبي السنغال استعدوا جيدا لركلات الترجيح وسددوا بقوة وإتقان".