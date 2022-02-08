وائل جمعة: «جوميز» تغاضى عن طرد «ماني» في النهائي

الشارقة - اميمة ياسر - اعتبر وائل جمعة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مواجهة الكاميرون بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية هي أكثر مباراة عانى فيها المنتخب المصري تحكيميا.

وانتقد «جمعة» خلال تصريحات له على «أون تايم سبورت» الحكم فيكتور جوميز الذي أدار النهائي، مشيرًا إلى أنه كان يجب عليه طرد ساديو ماني.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على منتخب مصر الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ووصلت بعثة المنتخب المصري، إلى القاهرة أمس الإثنين قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4.