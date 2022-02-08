ماني يكشف حديثه مع محمد صلاح عقب التتويج بـ كأس الأمم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي، عن حديثه مع زميله في الريدز، محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، عقب انتهاء مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، والذي توج بها "أسود التيرانجا"، لأول مرة في تاريخهم.

وخسر المنتخب المصري، لقب البطولة لصالح السنغال، في مباراة شهدت تألق حارس الفراعنة، محمد أبوجبل، ليتوج الأداء الخيالي الذي قدمه خلال المباراة النهائية، والتي حسم نتيجتها المنتخب السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بجائزة رجل المباراة.

وتوج المنتخب السنغالي ببطولة أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أداء قوي أمام المنتخب الوطني المصري، الذي لعب أربع مباريات أمام عمالقة القارة، ووصل خلالها جميعاً إلى الوقت الإضافي، بعد مجهود بدني قوي لرجال المنتخب المصري.

وقال ماني في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "شيء لا يُصدق، الأمر كان صعبًا ولكن حققنا المراد، كنا نؤمن بأنفسنا وساعدنا الله في الحصول على اللقب، أشكر الله وأشكر السنغاليين الذين أمنوا بنا".

وأضاف: "كان لي حديثي خاص مع محمد صلاح عقب المباراة، بكل تأكيد هنأني على الفوز وتمنيت له التوفيق في القادم، وقلت له أنه يبقى دائمًا لاعبًا كبيرًا وأنا أتقاسم معه كل الاحترام".

واسترسل: "قولت له أيضًا أمامك تحديات كثيرة ستخوضها في كأس أمم إفريقيا 2023".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في مباراتي بالثالث والعشرين والتاسع والعشرين من مارس المقبل، بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.