بدوي لمصراوي: سنعيد اسم زامورا لملعب الزمالك.. وهدفنا العودة للمسار الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل مصراي:

قال مصطفى بدوي المرشح على عضوية نادي الزمالك، إن قائمة أحمد سليمان ستعيد اسم حلمي زامورا لملعب نادي الزمالك من جديد، مشيرا إلى أن جماهير القلعة البيضاء تعودت على هذا الاسم وهو اسم كبير داخل جدران الأبيض.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الخطة التي وضعتها قائمة "الزمالك الجديد" سترضي الجميع سواء كان جماهير نادي الزمالك أو أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا بأنها خطة لعودة الزمالك للمسار الصحيح من جديد.

وانتقل للحديث عن الإنشاءات المنتظر حدوثها في الزمالك مع أول أيام المجلس في حال نجاحها قائلا: سيتم إنشاء مسرح مكشوف في منطقة غير مستقبلة ومقترح المنطقة قرب الجيم، وتحويل صالون أحمد رفعت لقاعة مؤتمرات مغلقة، وكذلك تطوير ممر لابوار وإقامة منطقة مطاعم وإنشاء جراج تحت الأرض بالمنطقة.

وتابع: سيتم إنشاء تراك للمشي واستبدال أرضية السيراميك لتكون أمنة وذات مظهر جمالي، على أن يتم التوسع في المنطقة الخضراء وفق تنسيق حضاري مميز.

وأتم: العمل على استعادة الجزء من أرض مطروح والتي تم سحبها وإقامة الفندق الصادر به ترخيص منذ 10 سنوات،وتزويد مصيف مطروح بحمام سباحة ومنطقة ألعاب مع تجديد وتطوير الشاليهات القائمة، والتوسع في المناطق الخضراء.